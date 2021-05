Ue: Borrell, a informale esteri Africa, Partenariato orientale, Indopacifico e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa, Partenariato orientale, Indopacifico e Medio Oriente sono i temi principali affrontati al Consiglio Affari esteri informale a Lisbona. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo la riunione. "Abbiamo affrontato tre temi molto importanti", di cui il primo è stato quello delle "relazioni con l'Africa". Borrell ha spiegato che i ministri hanno parlato "molto" di questo tema e "degli sviluppi in Mali". Nel Paese "siamo d'accordo nel dire che bisogna rispettare la transizione pacifica iniziata e che il popolo merita" e "siamo molto preoccupati per questo colpo di Stato", ha detto. "Siamo d'accordo ad essere più proattivi e impegnati perché in Africa c'è un ambiente competitivo sul piano geopolitico", ha aggiunto. Secondo punto, "abbiamo parlato della risoluzione dei conflitti nel nostro vicinato orientale", "dobbiamo essere più efficaci a proteggere la stabilità della regione" e "la discussione è stata molto lunga perché ce ne sono molti di conflitti insoluti", ha proseguito. "Abbiamo concordato che bisogna essere più visibili", anche in vista della partecipazione alla piattaforma internazionale di Crimea questa estate a Kiev. (segue) (Beb)