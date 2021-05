Ue: Borrell, a informale esteri Africa, Partenariato orientale, Indopacifico e Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato di Bielorussia" dopo "l'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk", ha detto Borrell, spiegando che i ministri hanno ribadito che il fatto è "inaccettabile" e che c'è bisogno "di andare più velocemente sulle sanzioni", lavoro "già iniziato". Inoltre, i ministri hanno concordato di invitare al prossimo Consiglio Affari esteri l'oppositrice bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya. "Il terzo tema è stato quello dell'Indopacifico. La discussione ha confermato il nostro forte interesse a diventare un importante partner di questa regione", ha detto. "Lavoreremo a una comunicazione congiunta per proporre una strategia per l'Indopacifico che sarà discussa al Consiglio Affari esteri. La prossima settimana andrò nella regione per visitare il quartier generale dell'Asean e per avere scambi con i nostri partner per la preparazione della comunicazione sull'Indopacifico", ha sottolineato Borrell.Infine, "abbiamo avuto una discussione aperta e interessante con il ministro giordano per gli Affari esteri sulla situazione a Gaza, a Gerusalemme e sul processo di pace in Medio Oriente. Siamo d'accordo sul bisogno di rivitalizzare il processo di pace e abbiamo riaffermato la soluzione dei due Stati", ha proseguito Borrell. L'Alto rappresentante ha detto che c'è bisogno di "impegno" nel processo di pace anche perché "non si può aspettare che la comunità internazionale si assuma i costi della ricostruzione in modo indefinito. Sarà la terza o la quarta volta che Gaza viene ricostruita e non possiamo aspettarci una nuova ondata di violenza", ha concluso. (Beb)