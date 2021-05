Recovery: bozza decreto, Soprintendenza speciale per interventi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è istituita presso il ministero della Cultura la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe arrivare domani nel Consiglio dei ministri e che comprende anche una parte sulle Semplificazioni. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via (Valutazione di impatto ambientale) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero.(Rin)