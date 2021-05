Ue: Lega, incontro proficuo deputati Carroccio con Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia, piano nazionale di ripresa e resilienza, relazioni con la Cina e tutela del Made in Italy. Questi i temi principali discussi al Parlamento europeo nell'incontro tra la delegazione della Lega e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. A quanto si apprende dall'ufficio stampa del Carroccio, tra gli argomenti discussi ci sono stati il futuro di Alitalia, le strategie industriali per il rilancio dell'Italia, il Pnrr, il ruolo del Paese e dell'Ue rispetto alla Cina e ai competitor internazionali, la tutela del Made in Italy. "Un incontro proficuo e pieno di spunti interessanti. Massimo impegno da parte della Lega, al Parlamento europeo, al governo e in tutte le sedi, per difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani", ha commentato il capo delegazione Marco Campomenosi. (Beb)