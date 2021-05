Spagna: Murcia approva mozione Vox su inno nelle scuole e foto del re Felipe nella Aule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Murcia ha approvato la mozione presentata dal partito di estrema destra Vox con la quale dal prossimo anno in tutte le scuole pubbliche locali si suonerà ogni mattina l'inno nazionale spagnolo ed in ogni aula ci sarà una foto del re, Felipe VI. La mozione è stata approvata grazie al voto favorevole del Partito popolare (Pp) e di Ciudadanos, mentre il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos si sono opposti. "Oggi Murcia dà un esempio a tutta la Spagna di essersi trasformata in un modello di rispetto verso i simboli che ci rappresentano e ci uniscono tutti", ha commentato il portavoce di Vox nel Consiglio comunale, Angel Antelo, aggiungendo che "di fronte agli attacchi subiti in alcuni territori, dobbiamo valorizzare gli elementi come la bandiera, la corona o l'inno, che danno unità e coerenza a tutti gli spagnoli".(Spm)