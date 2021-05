G7: sottosegretario di Stefano partecipa a ministeriale Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha partecipato oggi alla ministeriale Commercio del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Commissione europea). Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Di Stefano. Alla riunione ha partecipato anche la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala. “Vediamo questa riunione come un’occasione preziosa per fare il punto su una serie di temi critici in vista delle Conferenze ministeriali del G20 commercio a Presidenza italiana, ad ottobre, e dell’Omc a inizio dicembre”, ha dichiarato il sottosegretario in apertura. “Oggi che stiamo faticosamente sconfiggendo la pandemia”, ha proseguito Di Stefano, “è importante ripensare il nesso tra commercio e salute umana, sia accorciando le catene di fornitura di farmaci e dispositivi medici, sia assicurando l’accesso rapido ai vaccini per tutta la popolazione del pianeta". Circa il futuro del commercio globale, il sottosegretario ha affermato: “Nella cornice dell’Unione Europea, l’Italia auspica la necessaria riforma del commercio mondiale che attendiamo da decenni. Vogliamo inoltre che l’Omc includa nel proprio corpus di regole anche i principi di tutela dell’ambiente e lotta al cambiamento climatico".(Res)