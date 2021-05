Difesa: ministro Guerini a Lisbona per riunione informale con omologhi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è in Portogallo per la riunione informale con i colleghi dell'Unione Europea. Al centro dell'incontro, in programma oggi e domani a Lisbona e inserito nell'ambito delle attività connesse con la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, la discussione sulla cooperazione Europa e Africa, sui rapporti Ue-Nato e sullo "Strategic Compass" in tema di politica di Difesa europea. (Res)