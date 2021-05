Roma: Raggi, con progetto rivolto a studenti portati valori antimafia in 32 scuole periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho consegnato gli attestati ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa "Dona un’ora: a lezione di antimafia".Un progetto che mi sta molto a cuore, scrive in un post la sindaca di Roma, Virginia Raggi, "tramite il quale abbiamo voluto diffondere i valori dell’antimafia in 32 scuole della periferia romana. È importante che tutti ragazzi abbiano opportunità e strumenti per poter distinguere ciò che "è giusto" da ciò che 'è sbagliato' ". "Lo dobbiamo ai tanti cittadini onesti - prosegue Raggi - che con coraggio hanno scelto da che parte stare, di non abbassare la testa di fronte alla criminalità. Voglio ringraziare Federica Angeli, la nostra delegata alle periferie, per questa fantastica iniziativa, ma anche gli insegnanti e i dirigenti delle scuole che hanno preso a cuore il progetto. Soprattutto, faccio i miei complimenti agli oltre 5000 bambini e ragazzi che hanno partecipato con grande interesse e impegno. 'Portatore sano di legalità' è la dicitura che abbiamo voluto inserire sugli attestati. Ogni giorno combattiamo la mafia a fianco dei cittadini onesti e lo facciamo anche educando i nostri ragazzi che sono il nostro futuro". (Rer)