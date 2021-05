© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione della piattaforma tecnologica per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 866.200 euro. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe arrivare domani nel Consiglio dei ministri e che comprende anche una parte sulle Semplificazioni.(Rin)