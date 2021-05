Migranti: Pinotti (Pd), sfida Ue è di trovare soluzioni comuni e di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice del Partito democratico, Roberta Pinotti, presidente della commissione Difesa, "le questioni migratorie hanno bisogno di una grande visione comune. L'Europa a giugno ha davanti a sé decisioni fondamentali, cioè il tema di gestire il grande rapporto con l'Africa. Bisogna essere consapevoli - ha continuato la parlamentare intervistata da Maddalena Carlino a Radio immagina - che chi cerca di fuggire da situazioni di guerra o di fame non si può fermare e va gestito e regolato da una politica europea. E' impensabile che questo tema non venga affrontato con una grande visione di tutta l'Ue". L'esponente del Pd ha aggiunto: "D'altra parte, la pandemia ha fatto rivedere molte cose anche tra i sovranisti e Salvini se ne è accorto. Senza l'Europa l'Italia non ce l'avrebbe fatta. Probabilmente la versione europeista di Salvini è un'opinione di comodo e dobbiamo sapere che i populismi non sono finiti. Quando si racconta che si possono risolvere facilmente dei problemi si ingannano le persone alimentando paure. I problemi complessi - ha concluso Pinotti - vanno gestiti in modo complesso. Per questo vanno trovate soluzioni europee di alto livello". (Com)