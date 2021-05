Sanità: Fp Cgil Lazio, almeno 8000 assunzioni per garantire servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per potenziare la sanità pubblica, servono almeno 8.000 assunzioni per garantire servizi e tornare ai livelli pre-commissariamento. Lo afferma in una nota Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio. Oggi si è tenuto il confronto tra sindacato e istituzioni sul complessivo tema del potenziamento del sistema sanitario pubblico regionale. "Già nel 2019 il Sistema sanitario regionale presentava un deficit di personale dipendente molto marcato rispetto alla situazione del 2004, prima del Commissariamento e dell'avvio del Piano di Rientro. Siamo finalmente usciti dalla fase commissariale, ma i numeri su organici e età media sono ancora allarmanti - aggiunge Cenciarelli - . Dal 2004 si sono perse 12 mila unità, scese dai 55 ai 43 mila del 2019: una flessione del 21% su tutto l'arco temporale, che diventa del 28% al 2010 a oggi. Pressoché fuori dal Ssr chi ha 40 anni, in tutti i profili, dalla dirigenza al comparto. È saltata un'intera generazione: gli over 60 sono più che duplicati rispetto a 15 anni fa e più della metà di chi oggi è in servizio ha tra 50 e 59 anni". (segue) (Com)