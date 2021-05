Sanità: Fp Cgil Lazio, almeno 8000 assunzioni per garantire servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle 7500 assunzioni fatte nel 2020 vanno comunque sottratti i circa 3000 pensionamenti, inoltre ben 3500 assunzioni sono state fatte a tempo determinato. Servono stabilizzazioni e almeno altre 8000 unità: il sindacato stima che servono almeno 6000 lavoratori per sostenere la rete ospedaliera e territoriale, 1400 per reinteralizzare la rete di emergenza Ares 118, almeno 600 operatori per i nuovi 1000 posti letto in Rsa pubbliche, oltre a un investimento massiccio per rafforzare i servizi ispettivi delle Asl, che oggi vedono presenti meno della metà dei lavoratori che servirebbero - precisa Cenciarelli - L'emergenza Covid ha fatto emergere la necessità di un ripensamento complessivo del modello del Ssr, rendendo ancora più urgente la necessità di una sanità diffusa e un'assistenza socio-sanitaria integrata, che punti ad estendere i servizi territoriali, domiciliari, di prevenzione. Grazie agli ospiti che hanno partecipato e che hanno dato il loro rilevante contributo alla discussione, andiamo avanti con l'obiettivo di costruire un sistema sanitario a trazione pubblica, sempre più esteso e universale, che metta al centro il lavoro stabile, i diritti, la sicurezza", conclude il segretario Fp Cgil Roma Lazio. (Com)