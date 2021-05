Imprese: Roth, dopo pandemia non bisogna ricostruire, ma costruire da capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ricostruire, ma costruire, evitando di ripetere gli errori fatti in passato. Questa è la ricetta per la ripartenza dopo la pandemia secondo Luigi Roth, manager milanese che dal 2001 al 2009 è stato il primo presidente di Fondazione Fiera Milano, protagonista del rimo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. "Dobbiamo cercare una strada, che deve partire anche dall'osservazione di quello che è successo e di quello che è successo non ieri o l'altro ieri, ma da un po' di anni. Bisogna ripetere e non ricostruire, ma costruire da capo in una dinamica di cambiamento di atteggiamenti, che noi ci siamo ripromessi di usare", ha detto Roth, spiegando che "ricostruire corre il pericolo di costruire delle cose come abbiamo fatto prima e quindi incorrere in errori epocali come quelli di non aver guardato alla sostenibilità". Sostenibilità che il primo presidente di Fondazione Fiera Milano ha sintetizzato come il "permettere alle nuove generazioni di avere almeno gli stessi strumenti che abbiamo noi. Il che vuol dire produrre almeno tanto quanto si consuma, consentendo a quelli che vengono dopo di poter utilizzare gli stessi strumenti in termini quantitativi e qualitativi". "Il capitalismo ha avuto una grandissima funzione, ma probabilmente non ha adeguato il meccanismo di funzionamento nell'applicazione. E questo è il primo atteggiamento per costruire di nuovo, in una dinamica nuova. Il tentativo di adeguare alla dinamica del cambiamento quella del comportamento credo che debba essere il primo ingrediente per vedere di cambiare un po' le cose", ha concluso Roth.(Rem)