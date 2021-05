Messico: Lopez Obrador, paese autosufficiente per la benzina entro il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pemex ha annunciato l'acquisto del totale delle quote della raffineria Deer Park, di cui aveva il 49,9 per cento, messe in vendita dalla Shell. Un investimento che si realizzerà con soldi dell'istituto di credito pubblico Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) e del Fondo nazionale per l'attenzione ai disastri. Sulla struttura grava un debito di 980 milioni di dollari che il paese nordamericano si impegna comunque ad assorbire, pur non avendo specificato le modalità. Il direttore generale della Pemex, Octavio Romero Oropeza ha garantito che si tratta di un affare redditizio, forte soprattutto del parere degli analisti che disegnano, per i prossimi trenta anni, una domanda crescente di consumi dei prodotti del petrolio nonostante i tentativi dell'Europa di abbandonare le fonti energetiche tradizionali in favore di quelle alternative. (segue) (Mec)