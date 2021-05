Messico: Lopez Obrador, paese autosufficiente per la benzina entro il 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, ha aggiunto Oropeza accompagnando Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, la raffineria di Deer Park ha nel tempo accumulato solo bilanci in attivo, "salvo nel 2020, anno della Covid-19. Un anno nel quale, al di là delle case farmaceutiche e dei negozi di alimenti, io credo che molti pochi hanno ottenuto profitti". Secondo le stime di Pemex la dipendenza del paese dai prodotti finiti elaborati all'estero è passata dal 48 per cento del 2013 al 79 per cento del 2018. Si tratta del periodo in cui è stata in vigore la Riforma energetica, lo strumento con cui l'ex presidente Enrique Pena Nieto aveva aperto il comparto alla partecipazione del capitale straniero e privato dopo decenni di monopolio. Un provvedimento che è stato in buona parte progressivamente smantellato dagli interventi dell'attuale governo, pronto a ridare centralità alle compagnie energetiche statali, non senza incappare in delicate controversie legali. (segue) (Mec)