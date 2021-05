Messico: Lopez Obrador, paese autosufficiente per la benzina entro il 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra dell'energia, Rocio Nahle, l'acquisto di Deer Park rappresenta un "ottimo affare", anche se non porterà il Messico a rinunciare alla corsa per un crescente contributo dell'energia pulita. "È stato un buon momento per il negoziato e per l'acquisto. Con questa siamo arrivati a otto raffinerie, in grado di soddisfare il volume di benzine di cui ha bisogno il Messico. Deer Park produce 100mila barili di benzina e 90 mila di fiesel. Dos Boca produrrà 170 mila barili di benzina, con efficienza energetica e tecnologia migliore. Non ci sono molte raffinerie che vengono vendute a 600 milioni di dollari", ha sottolineato la ministra. È "una realtà che fino al 2050 l'umanità dipenderà dai combustibili fossili, ma il cammino verso la transizione energetica va comunque avanti", ha assicurato Nahle intervistata da "Radio Formula". (segue) (Mec)