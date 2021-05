Messico: Lopez Obrador, paese autosufficiente per la benzina entro il 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto del 51 per cento delle quote, già formalizzato tra Shell e Pemex, deve ora ricevere il visto buono del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Un passaggio che non preoccupa Città del Messico. "Non si tratta di un impianto nucleare", potenziale pericolo per la sicurezza nazionale, "e il Messico non è paese che abbia problemi con gli Usa", ha detto Nahle. Deer Park è un complesso di 9 milioni di metri quadrati che ospita una raffineria e un impianto petrolchimico. Pemex diventa proprietario solo della prima struttura. Nel 1993 le due aziende hanno avviato la partnership per operare la raffineria, usata dal messico per processare parte del "Maya", greggio più pesante della media. (Mec)