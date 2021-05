Musica: Franceschini, 2,5 milioni di euro per ristorare i negozi di dischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato un nuovo decreto che stabilisce un intervento finanziario per un settore che vive una crisi drammatica, pari a "2,5 milioni per l'anno 2021 per sostenere i negozi di dischi, anch'essi particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia. Gli esercizi commerciali che vendono dischi - ha continuato il ministro - appartengono al mondo della cultura e come tali, è doveroso aiutarli e sostenerli nella momento della ripartenza". Per presentare domanda - si legge in una nota - gli esercenti dovranno possedere questi requisiti: essere attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di dischi in esercizi specializzati con codice Ateco 47.63; avere sede legale in Italia; avere nel corso dell'esercizio 2019 ricavi derivanti da cessione di dischi pari ad almeno il 50 per cento dei ricavi complessivamente dichiarati; essere iscritti in apposito registro presso la Questura territorialmente competente ai sensi dell'articolo 75 bis del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. (segue) (Com)