Musica: Franceschini, 2,5 milioni di euro per ristorare i negozi di dischi (2)

- Il decreto - continua la nota - è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del MiC https://cultura.gov.it ad avvenuta registrazione. Entro dieci giorni dalla data di registrazione, la Direzione generale Spettacolo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e l'assegnazione dei contributi. La direzione generale Spettacolo provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari ammessi al contributo in misura proporzionale al calo degli introiti derivanti dalla vendita di dischi nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019. (Com)