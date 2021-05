Rai: Peluffo (Pd), nuovo centro di produzione darà finalmente slancio a sede di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cda della Rai ha finalmente sbloccato, veramente in zona Cesarini, una pratica che aveva sul tavolo da tanto tempo, un progetto iniziato da Gubitosi e portato avanti da Campo Dall'Orto che, con gli attuali vertici, è rimasto fermo per tre anni, nonostante le frequenti dichiarazioni rilasciate dal presidente Marcello Foa. L'approvazione del progetto di fattibilità è, finalmente, un'ottima notizia per Milano e per la Rai. Il nuovo centro di produzione darà slancio alla sede milanese dell'azienda e sarà un'occasione per le tante energie e competenze che la città e la regione sanno esprimere. Ora ci attendiamo che i prossimi vertici procedano con determinazione per passare dal progetto di fattibilità alla realizzazione vera e propria". Lo dichiara in una nota il segretario regionale del PD Vinicio Peluffo in merito all'approvazione, oggi in Cda Rai, del progetto di fattibilità del nuovo centro di produzione della Rai di Milano al Portello. (Com)