Brasile: tasso disoccupazione al 14,7 per cento nel primo trimestre, mai così alto dal 2012

- Nel primo trimestre del 2021, il tasso di disoccupazione in Brasile si è attestato al 14,7 per cento, pari a 14,8 milioni di persone senza lavoro. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) evidenziando che si tratta del tasso più alto dal 2012 sia in percentuale che relativamente al contingente di disoccupati. Il tasso risulta in aumento dello 0,8 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2020, mentre il numero di disoccupati è cresciuto del 6,3 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, con un aumento di 880 mila disoccupati. Secondo i dati dell'Ibge, in un anno 1.956.000 milioni di persone hanno perso il lavoro. Cresce anche il numero totale di persone sottoutilizzate o sotto occupate a causa delle ore di lavoro insufficienti o della forza lavoro potenziale. Nel primo trimestre il contingente ha raggiunto i 33,2 milioni di persone, il più alto della serie storica, con un incremento del 3,7 per cento pari a ulteriori 1,2 milioni di persone rispetto al quarto trimestre del 2020 . Gli scoraggiati, che hanno rinunciato alla ricerca di lavoro a causa delle condizioni strutturali del mercato, raggiungono i 6,0 milioni di persone, rimanendo stabili rispetto all'ultimo trimestre del 2020. (Brb)