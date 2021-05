Giordania-Emirati: erede al trono Abu Dhabi incontra ad Amman re Abdullah II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’erede al trono di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, si è recato oggi in visita in Giordania alla testa di una folta delegazione governativa. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Wam”. Ad Amman l’erede al trono di Abu Dhabi è stato ricevuto dal re di Giordania, Abdullah II. Mohamed bin Zayed e la sua delegazione hanno avuto anche incontri con il principe ereditario giordano Hussein bin Abdullah, il premier Bishr al Khasawneh, il direttore dell’Intelligence, generale Ahmad Husni, e diversi alti funzionari giordani. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa emiratina, hanno preso parte alla visita: Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepremier e ministro per Affari presidenziali degli Emirati; Mohammed bin Hamad bin Tahnoun al Nahyan, presidente degli aeroporti di Abu Dhabi; Ali bin Hammad al Shamsi, vice segretario generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale; Yousef al Otaiba, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti; Mohamed Mubarak al Mazrouei, sottosegretario della corte del principe ereditario di Abu Dhabi, e Ahmed Ali Mohammed al Balushi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Giordania.(Res)