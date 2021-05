Rieti: protocollo Comune-Unindustria, recupero e sviluppo del Terminillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del vicesindaco e assessore alle attività produttive e turismo del comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, la Giunta Cicchetti ha approvato un Protocollo d’intesa, che verrà siglato con Unindustria, per il recupero e lo sviluppo dell’area del Terminillo. Il Protocollo d’intesa mette nero su bianco l’avvio della collaborazione tra le parti per rilanciare la montagna attraverso una serie di azioni che prevedono una sinergia pubblico-privato per la crescita imprenditoriale, turistica e infrastrutturale del territorio. (segue) (Rer)