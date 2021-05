Rieti: protocollo Comune-Unindustria, recupero e sviluppo del Terminillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra amministrazione si è caratterizzata, tra le varie cose, per aver impresso un’accelerazione sostanziale al processo di rinascita del Terminillo – spiega il vicesindaco Daniele Sinibaldi – Naturalmente, l’approvazione da parte della Regione Lazio del progetto Tsm2 è parte sostanziale del percorso di rilancio della montagna e auspichiamo che i recenti interventi del ministero non ostacolino un percorso comunque ormai avviato. Nell’ottica di implementare e aumentare le strategie, le attività e le iniziative finalizzate allo sviluppo della montagna, è estremamente importante la collaborazione con i privati e per questo saluto con soddisfazione l’accordo raggiunto con Ance e Unindustria". (segue) (Rer)