Rieti: protocollo Comune-Unindustria, recupero e sviluppo del Terminillo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profonda soddisfazione per questo protocollo d'intesa - dichiara il presidente di Unindustria Area Territoriale Rieti, Alessandro Di Venanzio - con cui si compie un importante passo nella giusta direzione per la ripresa economica del territorio reatino. Siamo convinti che una concreta sinergia con le istituzioni sia la strada migliore per rendere attrattiva l'area del Terminillo e dare supporto alla filiera produttiva legata all'economia della montagna, attraverso azioni di sviluppo condivise che possano portare investimenti, rilancio economico e occupazione, in particolare riguardo al turismo". (segue) (Rer)