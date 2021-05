Lavoro: Rossomando (Pd), da Orlando robusto programma per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato e membro della segreteria del Partito democratico, Anna Rossomando, segnala che "il programma illustrato oggi in Aula dal ministro Orlando, a partire dal decreto Sostegni bis, va nella direzione della salvaguardia del lavoro e delle fasce più deboli attraverso un robusto pacchetto di interventi per la transizione dalla crisi pandemica alla fase di ripresa. In questa progettualità - continua la parlamentare in una nota - si inseriscono iniziative sperimentali come il contratto di rioccupazione e misure che tengono insieme il sostegno alle imprese e la tutela dell'occupazione. Da sottolineare anche l'attenzione verso la formazione specializzata che si concretizzerà nel fondo per le Scuole di mestiere e l'investimento sui centri dell'impiego". Per l'esponente democratica, "infine, è fondamentale l'impegno a breve termine per la non più rinviabile riforma degli ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di arrivare a una protezione universale, anche verso chi fino ad oggi è stato escluso da qualsiasi tipo di tutela". (Com)