Italia-Argentina: webinar Ice su opportunità per imprese piemontesi

- Si è svolto oggi un seminario in formato digitale per presentare le opportunità di investimento e commerciali che offre l'Argentina, organizzato dall'Istituto per il commercio estero (Ice) con la Camera di Commercio di Torino e una serie di aziende ad essa associate. "Nonostante l'Argentina sia temporaneamente in fase di quarantena, l'obiettivo per il sistema imprenditoriale italiano è farsi trovare pronto quando le condizioni consentiranno la riapertura", ha commentato l'ambasciatore Giuseppe Manzo, che ha quindi sottolineato le importanti opportunità in un paese grande nove volte l'Italia, con grandi potenzialità economiche, dove la metà della popolazione ha origini italiane e oltre un milione la cittadinanza. (segue) (Com)