Italia-Argentina: webinar Ice su opportunità per imprese piemontesi (2)

- Il seminario si è incentrato in particolare su quattro tematiche settoriali: macchinari e tecnologia avanzata per il settore alimentare e delle bevande (macchinari per l'industria della lavorazione della carne, lattiero-caseario, industria delle conserve, imbottigliamento bevande) e macchine per il packing / packaging (settore alimentare/carne); elettromedicale; meccanica agricola, parti, componenti ed attrezzature; agroalimentare - prodotti (riso, cioccolato, dolciario). L'incontro rappresenta un'attività preliminare di assistenza alle imprese della Regione Piemonte potenzialmente interessate ad approfondire le opportunità di mercato in Argentina. Ad esso seguirà uno studio personalizzato per le imprese selezionate. (Com)