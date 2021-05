Roma 2021: primarie, Radicali "partecipiamo con iniziativa popolare antiproibizionista e democratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, insieme ai rappresentanti degli altri partiti e movimenti, abbiamo sottoscritto la carta di intenti delle primarie del centrosinistra alle quali parteciperemo presentando quattro delibere di iniziativa popolare che i cittadini potranno sottoscrivere ai gazebo domenica 20 giugno". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Si tratta di una novità importantissima per la Capitale: per la prima volta alle primarie - aggiunge - i romani potranno confrontarsi su temi importanti per il futuro della nostra città. Crediamo che Roma debba tornare protagonista delle trasformazioni in atto nel mondo, lasciandosi alle spalle il provincialismo in cui è stata relegata in questi anni. Le quattro proposte che presenteremo hanno l'obiettivo di trasformare i municipi in veri e propri comuni urbani per governare meglio i territori e accorciare la distanza tra istituzioni e cittadini, attivare un dibattito in merito alla legalizzazione della cannabis attraverso il ruolo attivo degli enti locali sui quali pesano gli oneri maggiori delle fallimentari politiche proibizioniste, istituire gli Stati generali della notte con l'introduzione della figura del 'sindaco della notte' e riattivare politiche di riduzione del danno in un'ottica umanitaria per il trattamento delle tossicodipendenze. La nostra agenda antiproibizionista e democratica può essere determinante nel far ripartire l'economia della città, liberare le periferie dalla criminalità e tutelare la salute pubblica. Ringraziamo le forze della coalizione che hanno accolto la nostra proposta: Roma ha bisogno di vera partecipazione".(Com)