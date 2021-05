Camerun: esplode ordigno artigianale, uccisi due militari nel Nordovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due militari sono morti in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale piazzato sul ciglio della strada nei pressi del villaggio di Jeyu, nella regione anglofona del Nordovest del Camerun. Lo affermano affermano le autorità locali citate dalla stampa camerunese, secondo cui i due militari stavano viaggiando da Nkambe da Ako nel momento in cui è avvenuta l'esplosione. Ieri altri cinque militari erano morti in un incidente simile avvenuto nella località di Lassin, sempre nella regione del Nordovest. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio dell'insurrezione nelle regioni anglofone del Camerun, nel 2017, sono state uccise almeno 3.500 persone. (Res)