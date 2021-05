Roma: assessora Infrastrutture, su voragine a Torpignattara da sempre al lavoro per risanamento sottosuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla voragine che si è aperta nei giorni scorsi in via Zenodossio in zona Torpignattara, l'assessora di Roma Capitale alle Infrastrutture Linda Meleo ha scritto in un post su Facebook: "Si è parlato molto in questi giorni della gestione del territorio in seguito alla voragine che si è aperta martedì scorso a via Zenodossio, in zona Tor Pignattara. Ma, oltre ai problemi legati all'integrità delle reti di sottoservizi presenti nel sottosuolo come reti idriche o impianti fognari, sono legati alla conformazione del territorio, caratterizzato da cavità sotterranee realizzate in epoca romana e medievale. Nel corso degli ultimi 5 anni, consapevoli di queste peculiarità, ci siamo impegnati in tanti lavori e attività per il risanamento del sottosuolo", spiega. "E su questo lascio parlare i numeri, come sempre: 3 appalti in corso, 2 nel Municipio V, a pochi chilometri di distanza da via Zenodossio, del valore di oltre 3 milioni per riempimento cavità sotterranee del quartiere Villini Santa Maria (a cui seguirà anche rete fognaria attesa da 60 anni) e nel parco urbano villa De Sanctis. Un altro nel Municipio XII in via dall’Ongaro e la Collina Ugo Bassi per rafforzare a scopo preventivo una parte del versante di Monteverde". (segue) (Com)