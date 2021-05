Roma: assessora Infrastrutture, su voragine a Torpignattara da sempre al lavoro per risanamento sottosuolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dodici progetti in fase di conclusione - aggiunge Meleo - con interventi che partiranno nei prossimi mesi in tutta la città. Uno di questi ha un importo di oltre 1 milione di euro per mettere in sicurezza 26 aree già censite a rischio frane. Oltre 5,6 milioni di euro già spesi per interventi di manutenzione straordinaria per il riempimento delle cavità sotterranee e la messa in sicurezza del territorio. In fase di aggiudicazione, per la prima volta per l'Amministrazione, di un accordo quadro di manutenzione straordinaria per il dissesto idrogeologico dal valore di 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni col quale possiamo intervenire sul territorio più velocemente riducendo i tempi della progettazione. Accordo Quadro del valore di 1 milione di euro per la manutenzione ordinaria e la pulizia dei fossi. Accordo Quadro per il pronto intervento e la mitigazione del rischio idrogeologico (con segnalazioni provenienti dalla Protezione Civile, dalle strutture capitoline e dai cittadini). Accordo Quadro con fondi a disposizione per prove, rilievi e indagini sul territorio di Roma Capitale. Cantieri che inizieranno nei prossimi mesi: lavori di riempimento delle cavità sotterranee in via del Mandrione (VII Municipio), via Filarete (Municipio V) e via Bonn (Municipio IX), via Archimede (II Municipio). A voi i giudizi", conclude l'assessora. (Com)