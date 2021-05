© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande lavoro di queste settimane ha portato al patto per Napoli e alla candidatura di Gaetano Manfredi, sintesi del progetto politico di M5s, Pd e Leu. Lo scrive su Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. "È un segnale importante per tutti. Avanti su questa strada", aggiunge il ministro. (Rin)