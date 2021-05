Gibuti-Egitto: Al Sisi incontra omologo Guelleh, focus su cooperazione e diga sul Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto vuole raggiungere un accordo equo per risolvere la crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), e rifiuta l'imposizione di un fatto compiuto. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante una conferenza stampa tenuta a Gibuti con l'omologo del paese del Corno d'Africa, Ismail Omar Guelleh. "Abbiamo esaminato gli sviluppi relativi alla questione della Gerd, che è una crisi che riguarda gli interessi vitali dell'intera regione", ha detto Al Sisi, oggi in visita a Gibuti, aggiungendo che è necessario raggiungere un accordo equo ed equilibrato sul riempimento e sulla gestione della Gerd il prima possibile e nell'interesse di tutti. Al Sisi ha indicato inoltre di aver tenuto discussioni fruttuose con "suo fratello, il presidente di Gibuti", sul rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Egitto e Gibuti a vari livelli politici, economici, di sicurezza e militari. Al Sisi ha inoltre dichiarato: "Abbiamo deciso di aumentare gli investimenti egiziani a Gibuti, per aprire la strada alle aziende egiziane per contribuire a progetti infrastrutturali, per facilitare l'ingresso delle esportazioni egiziane nel mercato di Gibuti, per aprire una filiale di Banque Misr qui, e per accelerare le procedure per l'istituzione della zona logistica egiziana nel prossimo periodo per facilitare l'esportazione di varie merci egiziane". Le due parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione nel campo dei trasporti e del collegamento dei porti tra Egitto e Gibuti, e hanno affrontato la questione del coordinamento bilaterale per istituire un ospedale egiziano nel paese nel Corno d'Africa e della cooperazione nel campo della piscicoltura. I due presidenti hanno inoltre convenuto di intensificare gli sforzi per combattere l'ideologia estremista, intensificando l'attività della moschea di Al Azhar a Gibuti. Al Sisi e Guelleh hanno inoltre convenuto sull'importanza di intensificare la cooperazione per quanto riguarda la sicurezza del Mar Rosso. (Cae)