Decreto Semplificazioni: Mattioli (Confindustria Servizi Hcfs), stop al massimo ribasso è vittoria per imprese e lavoratori dei servizi

- L’eliminazione del massimo ribasso nelle gare d’appalto "rappresenta un risultato importantissimo per il mondo dei servizi poiché, caratterizzato da alta intensità di manodopera, avrebbe ricevuto un danno enorme a scapito dei lavoratori, della qualità dei servizi e della legalità". Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi Hcfs. "Semplificare - sottolinea - è necessario in funzione della ripartenza dell’economia e dell’utilizzo dei fondi europei, ma la riforma degli appalti non può non tener conto delle specificità del comparto dei servizi". (Com)