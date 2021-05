Napoli: Manfredi, la città torna protagonista, io farò la mia parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale. Adesso possiamo partire tutti insieme per costruire la città del futuro". Così sui suoi canali social Gaetano Manfredi, già ministro dell'Università e della Ricerca, in merito alla sua discesa in campo alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Napoli. "Un grande sforzo che deve mettere in campo le migliori energie della città - aggiunge l'ex rettore della Federico II - Ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia”. (Ren)