Viabilità: Anas, prosegue sostituzione giunti di dilatazione sui viadotti lungo statale 42 a Esine (Bs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avanzano i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" nell'ambito del territorio comunale di Esine, in provincia di Brescia. Per consentire l'esecuzione degli interventi, il senso unico alternato all'altezza del km 81,400 sarà in vigore fino alle ore 14 di domani 28 maggio. A seguire, la limitazione sarà riattivata a partire dalle ore 21 di domani alle ore 06 di sabato 29 maggio, dalle ore 21 di sabato 29 maggio alle ore 06 di domenica 30 maggio, dalle ore 09 di lunedì 31 maggio alle ore 14 di martedì primo giugno, dalle ore 21 di martedì primo giugno alle ore 06 di mercoledì 2 giugno e infine dalle ore 08 di giovedì 3 giugno alle ore 14 di venerdì 4 giugno. Al di fuori di tali fasce orarie la limitazione lungo la statale sarà sospesa con ripristino della regolare circolazione su entrambe le corsie. Il programma dei lavori è stato elaborato al fine di mitigare il più possibile l'impatto dei cantieri sulla viabilità lungo la statale.(Com)