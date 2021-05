Lavoro: Floris (FI), riforma Reddito di cittadinanza è irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendo atto delle linee programmatiche del ministro Orlando, "che prevedono anche una revisione del reddito di cittadinanza che reputo irrinunciabile, visto il sostanziale fallimento della misura, ma permangono forti le mie preoccupazioni legate ai dati resi noti dall'Inps sui licenziamenti negli ultimi due anni che, probabilmente, potrebbero ancora aumentare con il superamento del blocco che prima o poi dovrà pur arrivare". Lo ha detto in Aula, durante il question time, il senatore di Forza Italia Emilio Floris. "Credo che servano forti sinergie per fronteggiare seriamente le problematiche del mondo del lavoro, finora gestite in maniera approssimativa e senza una visione complessiva, bisogna finalmente prendere atto della trasformazione del mercato del lavoro e agire di conseguenza facendo sì che si possano incrociare in modo efficace domanda e offerta di lavoro. È essenziale ripensare delle politiche attive del lavoro efficaci che prevedano la formazione continua dei lavoratori per aggiornare le competenze e permettere il loro riposizionamento sul mercato. Ritengo che il Pnrr - conclude - possa costituire un'occasione imperdibile per dare una svolta alle questioni aperte".(Com)