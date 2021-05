Ucraina-Slovacchia: premier slovacco Heger domani a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco, Eduard Heger, sarà domani in Ucraina per una visita ufficiale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr". A Kiev, Heger incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il presidente del Parlamento monocamerale, Dmytro Razumkov, e il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. Con quest'ultimo "discuterà di temi europei, di cooperazione economica, di energia ma anche di cooperazione bilaterale e regionale", si legge in una nota dell'ufficio stampa di Heger. Nella capitale ucraina il premier slovacco deporrà una corona di fiori al monumento nazionale per le vittime della carestia dei primi anni Trenta, il cosiddetto Holodomor. (Rum)