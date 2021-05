Tagikistan: il ministero degli Esteri sconsiglia viaggi in Kirghizistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Tagikistan sconsiglia ai cittadini di intraprendere viaggi in Kirghizistan, a un mese di distanza dagli scontri armati lungo il confine che hanno provocato la morte di 55 persone. Lo si legge in una nota diramata dal dicastero, che chiede inoltre a “entità e ditte individuali impiegate nel trasporto di passeggeri e di merci di non usare il territorio del Kirghizistan e di scegliere rotte alternative attraverso Paesi terzi”. La diplomazia tagika ricorda anche un numero verde attivo all’ambasciata a Bishkek per la segnalazione di “violazioni dei diritti” o “manifestazioni di discriminazione” dei cittadini tagiki nel territorio del Kirghizistan. Ieri le guardie di frontiera hanno impedito l’ingresso in Kirghizistan di 177 cittadini tagiki che si trovavano a bordo di un volo operato da Somon Air, costretto a fare ritorno a Dushanbe a causa di una “chiusura temporanea della frontiera ai cittadini del Tagikistan”. I 177 sono rimasti bloccati in aeroporto per quattro ore prima di essere rispediti nel loro Paese, mentre nove individui di altre nazionalità sono rimasti nella capitale kirghisa. (segue) (Res)