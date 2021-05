Tagikistan: il ministero degli Esteri sconsiglia viaggi in Kirghizistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa sorte è toccata a circa 100 altri cittadini tagiki che hanno fatto scalo a Bishkek provenienti da diverse città della Russia. Il ministero degli Esteri del Tagikistan fa sapere di non aver ricevuto dal Kirghizistan alcuna notifica in merito al volo Dushanbe-Bishkek. Alla fine dello scorso aprile al confine tra i due Paesi si è combattuto un breve conflitto scaturito da una questione legata alla distribuzione delle risorse idriche in un’area oggetto di contesa territoriale. Dopo la morte di 55 persone, i due governi hanno concordato un cessate il fuoco e hanno raggiunto un accordo per l’istituzione di una commissione congiunta incaricata di ridefinire una parte della frontiera comune. Da allora, tuttavia, non sono mancati episodi di discriminazione e di odio tra i cittadini dei due Paesi. (Res)