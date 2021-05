Trasporti: Italia viva ha incontrato oggi i vertici di Conftrasporto-Confcommercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza nei trasporti, merci ai valichi alpini, funzionalità dei porti e i nodi liguri della viabilità. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro di oggi fra i vertici di Conftrasporto-Confcommercio e gli esponenti di Italia viva. Organizzato nell'ambito del ciclo di incontri con le principali forze politiche del Paese, si legge in una nota, i vertici di Conftrasporto, guidato dal presidente Paolo Uggè, hanno incontrato la senatrice Maria Elena Boschi, la presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita e l’onorevole Luciano Nobili. La confederazione, prosegue la nota, ha esposto la propria visione della rappresentanza del settore, orientata a valorizzare il ruolo dei grandi player internazionali, soffermandosi su alcune questioni del comparto di grande rilevanza nell'attuale agenda nazionale. In particolare, rispetto al programma di investimenti pubblici del Pnrr è stata condivisa l'esigenza di urgenti e profondi interventi riformatori che accrescano la capacità di spesa nazionale, oggi inadeguata, per carenze regolatorie, amministrative e sul fronte della diffusione delle competenze tecniche necessarie. (segue) (Com)