Trasporti: Italia viva ha incontrato oggi i vertici di Conftrasporto-Confcommercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci si è soffermati, inoltre, su delicati dossier aperti nel settore che penalizzano l'intera competitività nazionale, cui la filiera del trasporto e della logistica è funzionale: dalla questione della permeabilità dei valichi alpini, a cominciare dal Brennero, alla funzionalità delle filiere portuali; dalle problematiche di circolazione in Liguria, alla vertenza dell'autotrasporto, fino alla centralità del tema della sicurezza delle attività di trasporto”, si legge nella nota, in cui Conftrasporto evidenzia l’intervento positivo del governo per l’ammodernamento dei traghetti della flotta italiana e la necessità che le norme sul registro internazionale tengano conto di quanto espresso dalla comunità europea in tema di allargamento dei benefici alle bandiere comunitarie. La delegazione di Italia Viva, prosegue la nota, ha confermato la disponibilità a continuare con Conftrasporto un confronto serrato, per una migliore gestione della fase di ripresa che attende il Paese, sensibile, in generale, alle esigenze delle imprese e in particolare a quelle delle aziende di trasporto e logistica che, attraverso l'accessibilità, garantiscono un indispensabile prerequisito per lo sviluppo dell'intero sistema economico nazionale. (Com)