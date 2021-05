Milano: stuprò 45enne al parco Monte Stella, gup, da imputato spavalderia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento tenuto da Ibrahima Camara durante l'interrogatorio di convalida del fermo, non consente attenuanti. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il 24enne senegalese, che nel luglio del 2020 ha abusato di una donna di 45 anni al parco Monte Stella di Milano, è stato condannato lo scorso marzo a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Come scrive il gup Giulio Fanales, l'arrestato "non si è limitato a negare categoricamente l'abuso sessuale", ma si è addirittura dimostrato spavaldo, affermando che un rapporto sessuale con la vittima non gli interessava, vantando "la possibilità di congiungersi, ogni giorno, con almeno sei donne diverse". (Rem)