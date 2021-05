Speciale infrastrutture: Usa, infrastrutture a banda larga, Kamala Harris convoca gruppo bipartisan di legislatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha deciso di convocare un incontro con un gruppo bipartisan di legislatori per discutere “l’importanza cruciale” di investire in infrastrutture a banda larga. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, ricordando come il dibattito sia centrale nelle trattative sul piano infrastrutture da 2.300 miliardi di dollari presentato nelle scorse settimane dal presidente Joe Biden e al quale per il momento il Partito repubblicano continua a opporsi. Nel piano sviluppato dalla Casa Bianca è previsto lo stanziamento di 100 miliardi di dollari per espandere la rete a banda larga in tutto il Paese nei prossimi otto anni, con particolare riferimento alle zone rurali. La scorsa settimana l’amministrazione Biden ha fatto sapere al Partito repubblicano di essere disposta ad accettare una controfferta sul piano banda larga che non preveda una spesa inferiore ai 65 miliardi di dollari. (Nys)