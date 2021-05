Speciale infrastrutture: Enel inaugura Flexibility Lab e promuove innovazione verso reti distribuzione flessibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Enel dà il via a Flexibility Lab, iniziativa che consiste nella realizzazione di quattro test center decentralizzati dotati di personale altamente qualificato, sistemi avanzati e strumentazione all'avanguardia, in grado di replicare le reali e complesse condizioni di funzionamento delle reti elettriche per sperimentare soluzioni innovative di flessibilità. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "La diffusa disponibilità di energia prodotta da fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità elettrica e la crescente elettrificazione dei consumi impongono una maggiore resilienza della rete, per rispondere efficacemente alle esigenze del settore dell’energia che sta conoscendo una rapida e completa transizione", ha commentato Antonio Cammisecra, direttore della divisione globale Infrastrutture e Reti di Enel. "Attraverso l'iniziativa Enel prevede l'apertura di quattro centri di eccellenza che permetteranno in futuro a tutti gli stakeholder dell'emergente mercato della flessibilità di collaborare, testare e verificare le proprie soluzioni nel contesto di reali attività di distribution network operation, garantendo la neutralità tecnologica: promuovendo la collaborazione tra più stakeholder, l'iniziativa Flexibility Lab mira a rafforzare il contributo e la diffusione delle risorse energetiche distribuite collegate alla rete, sostenendo così gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e la tabella di marcia verso un futuro a zero emissioni", ha spiegato. (Com)