- L'80 per cento dei residenti nell'Eurozona ha un giudizio positivo sull'euro. È quanto si apprende dall'ultima edizione dell'Eurobrometro. Come riferisce la Banca centrale europea (Bce), il dato costituisce il massimo storico di consenso per la moneta unica. (Geb)