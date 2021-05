Ue: ministro Università Messa domani a Bruxelles per Consiglio su competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, domani, venerdì 28 maggio, parteciperà a Bruxelles al Consiglio sulla competitività dedicato a Ricerca e Innovazione. Tra i temi all’ordine del giorno della sessione, che aprirà i lavori alle ore 10:00, l’orientamento generale sul regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, che mira a sviluppare e mantenere nell'Ue un'infrastruttura integrata di dati e di super-calcolo di livello mondiale. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle possibili modalità per migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca nell'Ue. I ministri partecipanti infine discuteranno sui modi per preparare la realizzazione di uno "Spazio europeo della ricerca", da costruire nei prossimi dieci anni.(Res)