Fisco: Mef, nel 2019 contribuenti con dichiarazione Iva in calo dell’11,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 4,1 milioni i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2019, in calo di 11,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente a causa principalmente della mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti che hanno aderito al regime forfetario, che prevede l’esonero dagli adempimenti Iva, tra cui quello della dichiarazione annuale. La marcata riduzione del numero dei dichiaranti dovuto alla diffusione del regime forfetario, si legge in una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, è evidenziata dal fatto che il calo più consistente, rispetto all’anno d’imposta precedente, riguarda le ditte individuali. Nell’anno d’imposta 2019, per la prima volta, le dichiarazioni di “società ed enti” hanno superato in numero quelle delle “ditte individuali”. In particolare, le operazioni imponibili dichiarate per l’anno d’imposta 2019 sono pari a circa 2.112 miliardi di euro, costituendo il 59,3 per cento del volume d’affari, in linea con l’anno precedente: il volume d’affari dichiarato ha raggiunto i 3.559 miliardi di euro, aumentando dell’1,3 per cento, nonostante il numero dei dichiaranti sia marcatamente diminuito. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del volume d’affari, le prime tre regioni per numerosità di dichiaranti (Lombardia, Lazio e Veneto) contribuiscono per oltre il 56 per cento al volume d’affari totale nazionale: per l’anno d’imposta 2019, l’Iva di competenza è risultata pari a 109,5 miliardi di euro con una base imponibile pari a 717,9 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’anno d’imposta precedente rispettivamente del 2,6 e del due per cento. (Rin)