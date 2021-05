Roma 2021: primarie, i 7 candidati firmano carta d'intenti per città equa ed ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tu, noi, Roma. Prendi parte alla rinascita". Questo lo slogan che accompagnerà la corsa delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco su Roma. "Il centrosinistra sta mettendo in campo una squadra di donne e uomini che vogliono lavorare insieme. A Roma non vogliamo più sbagliare e per questo abbiamo deciso di mettere in campo una squadra per vincere questa sfida", ha detto Andrea Casu, segretario del Pd Roma, in piazza Albania dove è stata firmata la carta d'intenti delle primarie per una "Roma Capitale del lavoro equa, ecologica ed accogliente". Presenti tutti i candidati alle primarie: Roberto Gualtieri, Stefano Fassina, Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Tobia Zevi, Paolo Ciani, Cristina Grancio, oltre ai coordinatori della coalizione. (Rer)